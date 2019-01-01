Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı Oldu.

Ankara'nın Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı Oldu.

1 saat önce

IHAAW161206-SIY/01-01-2019- Ankara'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı oldu.

Ankara'nın Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı Oldu., System.String[]
IHAAW161206-SIY/01-01-2019

- Ankara'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı oldu. 01.01.2019 16: 12: 06 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Politika
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