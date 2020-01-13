Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7... - Son Dakika
Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7...
17 dakika önce
Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. - ANKARA
Son Dakika 67 yaşındaki kadına tecavüz eden sanıktan bilindik savunma: Rızasıyla oldu Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu