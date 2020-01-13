Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7... - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7...

17 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7..., System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde bir dolmuş minibüsünün de karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. - ANKARA

Altındağ, Çevreli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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