Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın - Son Dakika
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Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın

09.08.2022 05:43
Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap atölyesinde yangın çıktı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap atölyesinde yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangında, alevler atölyenin bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Altındağ Siteler'de bulunan Reyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla birlikte kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, ahşap atölyesinin yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Çatısına alevlerin sıçradığı diğer dükkan sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGINI UNUTTULAR GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Öte yandan olay yerinde görevlerini yapan gazetecileri engellemek isteyen bir grup, sözlü ve fiziki olarak muhabirlere saldırdı. Görüntü alınmasını engelleyen ve kameraları kırmakla tehdit eden grup üyelerini, araya giren duyarlı vatandaşlar durdurdu.


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Ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu Ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu
Kaynak: DHA

Altındağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın - Son Dakika
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