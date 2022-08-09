Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
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Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

09.08.2022 03:42
Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Reyhan Sokak'ta 2 katlı ahşap dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Çevredeki iş yerlerinin sahipleri alevlerin dükkanlarındaki malzemelere ulaşmaması için büyük uğraş verdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güneşevler Mahallesi, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
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