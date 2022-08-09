Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Reyhan Sokak'ta 2 katlı ahşap dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara 'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Güneşevler Mahallesi, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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