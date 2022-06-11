Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

11.06.2022 19:16
Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

(İHA)

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Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma... Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma... Ankara'daki fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı Ankara'daki fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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