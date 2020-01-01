Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti., System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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