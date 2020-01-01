Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
6 saat önce
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - ANKARA
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