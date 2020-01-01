Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,...

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,..., System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu

Son Dakika Haberleri
13:46 İran lideri Hamaney, Trump'ın tehdidine yanıt verdi - Son Dakika
13:45 Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği - Son Dakika
13:45 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika
13:41 Yeni yıla çalışarak girdiler - Son Dakika
13:40 Eyüpsultan Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika
12:27 Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Son Dakika
11:48 İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 13:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]