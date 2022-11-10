Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

10.11.2022 20:45

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan şahısların 1 hafta önce öldürüldükleri tahmin edilirken, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay yerinden gelen ilk kareler şu şekilde:

Ankara'da bir evde 5 Afgan uyruklu şahsın cesedi bulundu! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da bir evde 5 Afgan uyruklu şahsın cesedi bulundu! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA
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Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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