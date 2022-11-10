Ankara'nın Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Öte yandan şahısların 1 hafta önce öldürüldükleri tahmin edilirken, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Olay yerinden gelen ilk kareler şu şekilde:
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika