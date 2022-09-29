Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı hafif ticari araç Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın giriş kısmına çarparak kaldırıma savruldu.

Kaynak: AA

Altındağ, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi - Son Dakika

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