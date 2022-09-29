Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

29.09.2022 04:44

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazaya giren hafif ticari araç hasara yol açtı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazaya giren hafif ticari araç hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı hafif ticari araç Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın giriş kısmına çarparak kaldırıma savruldu.

Kaza sonrası kepenkleri devrilen ve giriş kısmının bir bölümü yıkılan mağazada büyük çapta hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları araç sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı Başkent'te 'İtfaiye Haftası' Kutlamaları Başladı Başkent'te 'İtfaiye Haftası' Kutlamaları Başladı
Kaynak: AA

Altındağ, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 08:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement