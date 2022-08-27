Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan gecekondu alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre, Altındağ'da bulunan gecekonduda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, gecekondu küle döndü. - ANKARA
Kaynak: İHA
Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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