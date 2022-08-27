Başkentte gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Başkentte gecekondu alev alev yandı

27.08.2022 19:18
Başkentte gecekondu alev alev yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan gecekondu alev alev yandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan gecekondu alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ'da bulunan gecekonduda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, gecekondu küle döndü. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

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