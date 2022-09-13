Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi

13.09.2022 15:38
Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, M.R.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, M.R.Ö, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Altındağ, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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