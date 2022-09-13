Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Kaynak: AA

Altındağ, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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