Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş Oldu.

Ankara'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş Oldu.

1 saat önce

IHAAW161232-SIY/01-01-2019- Ankara'nın Ayaş Belediye Başkan adayı Burhan Demirbaş oldu.

Ankara'nın Ayaş Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş Oldu., System.String[]
IHAAW161232-SIY/01-01-2019

- Ankara'nın Ayaş Belediye Başkan adayı Burhan Demirbaş oldu. 01.01.2019 16: 12: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Burhan Demirbaş, Ayaş, Ankara, Politika
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