Ankara'da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

09.08.2022 20:26
Ankara'da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan Cengiz Gültekin (44), kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin'in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika
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