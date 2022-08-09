Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan Cengiz Gültekin (44), kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin'in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika

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