Ankara'nın Bala İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran Oldu.
1 saat önce
IHAAW161252-SIY/01-01-2019- Ankara'nın Bala ilçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Buran oldu.
IHAAW161252-SIY/01-01-2019
- Ankara
'nın Bala
ilçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Buran
oldu. 01.01.2019 16: 12: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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