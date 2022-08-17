Ankara'da, boş evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ankara'da, boş evde çıkan yangın söndürüldü

17.08.2022 21:00

ANKARA'nın Bala ilçesinde, boş evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Bala ilçesinde, boş evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sularında Bala ilçesi Şentepe Mahallesindeki boş evde çıktı. Haydar Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın ve evdeki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken, komşular da evden hortumlarla yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Bala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da, boş evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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