Ankara'nın Bala ilçesinde çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Ankara'nın Bala ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca Mercimek Üretimini Artırma ve Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle 31 ton kırmızı mercimek tohumu verildi.
Bala Tarım Kredi Kooperatifi önünde gerçekleşen dağıtım törenine Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Şeker, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Kürşat Kaya, bakanlık personeli Yasemin Avcı ve çiftçiler katıldı.
Başkan Buran, törende, tohum dağıtımının hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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