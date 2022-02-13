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Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor - Son Dakika

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

13.02.2022 16:56

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor Ankara'nın yüzde 8,90'lık baraj doluluk oranının yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda yağan karın erimesi bekleniyor.

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

ANKARA - Ankara'nın yüzde 8,90'lık baraj doluluk oranının yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda yağan karın erimesi bekleniyor.

Yurt genelinde 19 Ocak'tan itibaren başlayan kar yağışı Ankara'da da etkili olmuştu. Kar yağışı ile yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken kar ise şehir içindeki durumun aksine henüz erimedi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Baraj Doluluk Oranlarına göre, aktif doluluk oranı şu an yüzde 8,90 seviyesinde. Edinilen bilgiye göre, her geçen gün biraz daha artan baraj doluluk oranı, daha da yükselmek için dağlarda ve yüksek kesimlerdeki karın erimesini bekliyor. Ankara'nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajları ise havadan görüntülendi.

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor
Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor
Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

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Ankara, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor - Son Dakika
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