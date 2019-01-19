Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Barajlarında Kar Bereketi

Ankara'nın Barajlarında Kar Bereketi

1 saat önce

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan 7 barajın doluluk oranı yüzde 22.22 olarak belirlendi.

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan 7 barajın doluluk oranı yüzde 22.22 olarak belirlendi. Son dönemde mevsim normalleri üzerinde yağış yüzleri güldürürken, havzalarının doluluğu havadan görüntülendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan 7 barajda doluluk oranı yüzde 22.22 olarak belirlendi. ASKİ'nin dijital sensörler ile anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre; 17 Ocak 2019 tarihinde Ankara'daki barajlarda doluluk oranı 319 milyon 268 bin metreküp su ile yüzde 20.12 olarak ölçülürken bu yıl aynı tarihte yoğun kar yağışı etkisiyle yüzde 2.10 artarak su oranı 352 milyon 47 bin metreküp su ile yüzde 22.22 olarak ölçüldü. Başkentin en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 19.34 seviyesine inerken, 7 baraj havzasının dolması için karın erimesi bekleniyor. 112 milyon 300 bin metreküp su kapasitesi bulunan Eğrekkaya Barajı, 92 milyon 53 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kurtboğazı Barajı, 80 milyon 835 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kavşakkaya Barajı ve 22 milyon 445 bin metreküp Çubuk 2 Barajı ve 542 bin metreküp Elmadağ Kargalı, yüzde 20'in üzerine çıkarak doluluk oranına sahip barajlar arasında yer alıyor. Öte yandan, Elmadağ'da bulunan Elmadağ Kargalı barajı ise en dolu baraj olarak görünüyor. 542 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 70.11 doluluk oranı ile Ankara'nın en dolu barajı konumunda yer alıyor

(Ömer Çetin - Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Kar, Ankara, Ekonomi
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