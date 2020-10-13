Ankara'nın başkent oluşu Çubuk'ta kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü Çubuk ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Barbaros Ortaokulu'ndaki törene, Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Öztürk, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken 8'inci sınıf öğrencilerden Nisanur Erdoğan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Başkentin Türkiye'nin her alanda merkezi ve kalbi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Geleceğin teminatı olan biz gençlere düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak Ankara'yı gelişen, değişen Türkiye'ye yaraşır bir başkent olmasını sağlamaktır. Aydınlık geleceğimize emin adımlarla ve daha da yücelterek Başkentimizi dünyanın sayılı taşımaktır." diye konuştu.

Sunuculuğunu Ebrar Yalçın ve Eren Durmaz'ın yaptığı programda daha sonra Esmanur Çalışkan 'Ankara', Buğra Bal 'Güzel Ankara', Bilal Şahin 'Türkiye'nin Kalbi', Gülsüm Ulaş 'Sevgili Başkentim' isimli şiirleri okudu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.