Son Dakika Haberleri: Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü: Uzmanlar Ankara'yı konuşuyor
Son Dakika Dünya Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü: Uzmanlar Ankara'yı konuşuyor

Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü: Uzmanlar Ankara'yı konuşuyor

7 dakika önce

Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü 13 Ekim’de farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü: Uzmanlar Ankara'yı konuşuyor, System.String[]

Ankara'nın başkent oluşunun 96.yıldönümü 13 Ekim'de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Zira dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü'nün 13 Ekim 1923'te Meclis Başkanlığına verdiği tek maddelik bir kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesi sonucunda Ankara başkent ilan edildi.


Başkent olacak iller arasında Sivas, Kayseri, Konya ve Ankara illeri yer alıyordu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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