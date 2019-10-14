Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü: Uzmanlar Ankara'yı konuşuyor
7 dakika önce
Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü 13 Ekim’de farklı etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara'nın başkent oluşunun 96.yıldönümü 13 Ekim'de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Zira dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü'nün 13 Ekim 1923'te Meclis Başkanlığına verdiği tek maddelik bir kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesi sonucunda Ankara başkent ilan edildi.
Başkent olacak iller arasında Sivas, Kayseri, Konya ve Ankara illeri yer alıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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