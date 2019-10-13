Ankara'nın başkent oluşunun 96. yılı kutlandı

ANKARA - Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü, İkinci Mecliste düzenlenen törenle kutlandı.

Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Ankara seymenleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla İkinci Mecliste kutlandı. İkinci Meclis Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Şahin, Kurtuluş Savaşı dönemindeki Ankara'dan bahsederek, "Anadolu tarihinin her döneminde etkin rol alan Ankara, Milli Mücadele'deki yeri ve önemi ile adeta tarihin seyrini değiştirmiştir. Ankara'nın başkent olarak tercih edilmesinde jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu oldukça etkili olmuştur. Çünkü Ankara nereden bakılırsa bakılsın Türkiye'nin tam ortasına düşmektedir. Bu özelliği ve etrafının dağlarla çevrilmiş olması, şehir güvenliği bakımından önemli bir üstünlüktür. Ankara'nın coğrafi konumu ile ilgili bir başka hususta batı cephesine yakın olmasıdır. Batı Anadolu'dan ve İstanbul'dan gelen demir yollarının Ankara'ya kadar uzanması, o günün zor şartlarında haberleşme ve ulaşım imkanlarını nispeten daha kolay hale getiriyordu" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserindeki bazı belgelerde ve bu belgelerle ilgili yorumlarında Ankara ve çevre halkının Ankara'ya gelen heyeti çok sıcak karşıladığını ve Kurtuluş Savaşı'na destek verdiğini ifade ettiğinin altını çizen Şahin, "Ankara'ya gelen her görev ve rütbedeki sivil ve askeri görevliler, aydınlar ve yurdun dört bir köşesindeki vatanseverler, Ankara'yı kurtarıcı bir sembol olarak görmüştür. Dolayısıyla Heyet-i Temsiliye'nin Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmek için Ankara'yı seçmesi, sadece Ankara'nın coğrafi konumunda değil, Ankaralıların milli davaya olan inancına duyduğu sonsuz güvenden de kaynaklanmıştır" diye konuştu.

Ankara ile ilgili hedeflerinden bahseden Vali Şahin, "Bugün gelinen noktada bizlere düşen, şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak Ankara'yı gelişen, değişen Türkiye'ye yaraşır bir başkent olarak aydınlık geleceğimize emin adımlarla taşımaktır" dedi.

Törenin ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Ankara ve Mustafa Kemal Atatürk konulu konferansta konuştu. Program sonunda Ankara seymenleri kortej eşliğinde protokolü selamladı.