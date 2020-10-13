Beypazarı Karaşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Dernek başkanı Mehmet Kaytanbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, halk oyunları ekibiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini bildirdi.
Anıta çelenk koyduklarını ve Anıtkabir özel defterine günün anlamına ilişkin yazı yazdığını aktaran Kaytanbıyık, şunları kaydetti:
"Bağımsızlık mücadelesi sürecinde Ankara'nın oynadığı siyasi ve stratejik rol, Ankara'nın başkent yapılmasının önemini ortaya koymaktadır. Ankaralı olmaktan, başkentli olmaktan, Beypazarı Karaşarlı olmaktan gurur duyduk ve duyuyoruz da."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü - Son Dakika