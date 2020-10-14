Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

14.10.2020 22:55

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle gün boyu çeşitli programlara ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle gün boyu çeşitli programlara ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü bu yıl renkli kutlama programlarına sahne oldu. Raylı sistemlerdeki vagon tutamaklarına Ankara'nın tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtıldığı künyeler yerleştirilirken, Ankara Metrosu'nda Ankara Marşı da çalındı. Büyükşehir Belediyesi, cadde ve bulvarları billboardlar, Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı. Gençlik Parkı Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Mehmet Üçer ve Orkestrası'nın müzik dinletisi ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Ankara Kalesi gece boyunca Atatürk'ün gözleri ve fotoğraflarıyla ışıklandırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Anıtkabir'i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Kulübü Derneği'nin katkılarıyla Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan'ın katıldığı programda konuşan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belgeselden de gördük ki Ankara nereden nereye gelmiş. Çubuk Barajı'nı tekrar eski haline getirmek için çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sırasında da bazı belgelere rastladık ki Gerçekten çok zor şartlarda Ankara Başkent olmuş ve bugünlere gelmiş. Bize düşen de bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Başkent yapıp bize emanet ettiği Ankara'mızı inşallah dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek. Bunun için de inşallah Cumhuriyetimizle ilelebet yaşayacak diyorum. Başkentimizden bu Cumhuriyete yakışır şekilde ilelebet Başkent olacak diyerek bu toplantıyı tertip eden emeği geçen ve katılan herkese saygılarımı sunuyorum."

Sosyal medya hesapları üzerinden Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele yıllarına ait görüntülerin yer aldığı bir video da yayımlayan Başkan Yavaş, "Mustafa Kemal Paşam; siz, yiğit seymenlerin Türk yurdu Anadolu'nun bu kadim şehrine inandınız. İnancınızın gururunu taşıyarak ve hedeflerinize sahip çıkarak yürüyoruz. Cumhuriyetimizin ebedi kalesi size minnettardır. Ankaramızın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun" dedi.

Başkent Türk bayraklarıyla donatıldı, metroda Ankara Marşı yankılandı

Büyükşehir Belediyesi 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle kentin cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi. Billboardlarla şehri, afişlerle de toplu taşıma araçlarını donatan Büyükşehir Belediyesi, farkındalık projelerinden birini de 13 Ekim'de hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla AnkaraAks Sosyal Girişimi tarafından hazırlanan 'Metro Künye Projesi' ile Ankara'nın kültürel mirası, yapıları ve heykellerinin tanıtıldığı künyeler raylı sistemlerdeki tutamaklara yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı, 13 Ekim'i Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlediği konser programıyla taçlandırdı. 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şef Mehmet Üçer ve Orkestrası'nın verdiği konser Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı. Sınırlı sayıda seyirciye açık olan salonda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturan vatandaşlar, Doç. Dr. Okan Murat Öztürk'ün sohbetini ve bağlamasıyla eşlik ettiği konser ile Ankara Seymenlerinin Karaşar Zeybeği oynadığı konseri büyük bir keyifle izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Öztürk, düzenledikleri kutlama programıyla pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda seyirci davet edebildiklerini belirterek, "Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı münasebetiyle Member Müzik Topluluğu, Ankara türkülerinden oluşan bir repertuvar hazırladı. ABB TV üzerinden yayınladık. Ankaralılar ve bizi canlı yayından izleyen seyircilerimiz umarım beğenmişlerdir. Salonumuzu da maske ve mesafe kurallarına uygun olarak düzenledik" dedi.

Ankara Kalesi'nde bir çift mavi göz

Büyükşehir Belediyesinin akşam saatlerinde ise Başkentliler için hazırladığı bir başka sürpriz de Ankara Kalesi'nde gerçekleşti. Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılında unutulmaz bir görsel şölene imza atan Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini ve fotoğraflarını Ankara Kalesi'ne yansıtarak ışık şovu yaptı. Kentin birçok noktasından görülen ışıklı gösteri Başkentlilerden tam not alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yaptığı videolu paylaşımda, "97 yıl önce bir çift mavi göz, Türk milletinin yeni başkentine inançla bakıyordu. Bugün yine Cumhuriyet'in Kalesi'nden bizi seyrediyor. Bu inanç dolu gözlere olan borcumuzu adalette, refahta, mutlulukta dünya ile rekabet eden bir Başkent inşa ederek ödeyeceğiz" dedi.

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Büyükşehir Belediyesi, Başkent, Ankara, Ekim, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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