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Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü

2 saat önce

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneğince Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şimşek, Ankara'nın Türkiye Cumhuriyetinin yanında Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Altay ile Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan tüm Türk dünyasının başkenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da konuşmasında destek veren Şimşek, "Allah milletimize, vatanımıza, devletimize ve ordumuza zeval vermesin, Allah her zaman yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Özarslan ise etkinliğin düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinlikte, Türk dünyasından gelen sanatçılar şarkılar söyledi, şiirler okudu, yöresel dans gösterileri sundu.

Gölbaşı Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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