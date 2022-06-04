Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu

04.06.2022 21:33

Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu Başkent'in bazı ilçelerinde dolu etkili oldu.

Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu

ANKARA - Başkent'in bazı ilçelerinde dolu etkili oldu. Kısa süreli etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Ankara'nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Bazı sürücüler araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Kısa süreli etkili olan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler tarım arazilerinin büyük hasar gördüğünü belirtti. Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor.

Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu
Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu
Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu
Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu
Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu

YORUMLAR
500
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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