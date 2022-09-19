Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

19.09.2022 15:00

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 16 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Yusuf Öztürk'ün okulunda ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 16 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Yusuf Öztürk'ün okulunda ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencileri, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle bugün derse buruk başladı.

Yusuf Öztürk'ün sırası boş kalırken, arkadaşları masasına resmini koydu.

Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından, arkadaşlarını kaybeden 11/B sınıfı öğrencilerine yönelik "Duygu kontrolü" konulu eğitim verildiği öğrenildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 16 Eylül Cuma günü Yusuf Öztürk'ün kullandığı motosiklet Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Öztürk hayatını kaybetmiş, arkadaşı F.E. ise ağır yaralanmıştı.

F.E'nin Ankara Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yusuf Öztürk, Beypazarı, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı - Son Dakika
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