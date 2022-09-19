Kaynak: AA

Yusuf Öztürk, Beypazarı, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı - Son Dakika

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