Olay, sabah saatlerinde, Beşağaç Mahallesi Nallıhan yolundaki apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katı için beton kalıbı çakan Hafız Yücel, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan zemine düştü. Hareketsiz kalan Yücel'i gören iş arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, inşaatta çalışmalar sonlandırıldı. İnşaat firması hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Beypazarı, Nallıhan, Beşağaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika

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