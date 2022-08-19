İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika
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İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü

19.08.2022 12:16
İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, apartman inşaatının 4'üncü katından düşen kalıp ustası Hafız Yücel (39), hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, apartman inşaatının 4'üncü katından düşen kalıp ustası Hafız Yücel (39), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Beşağaç Mahallesi Nallıhan yolundaki apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katı için beton kalıbı çakan Hafız Yücel, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan zemine düştü. Hareketsiz kalan Yücel'i gören iş arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, inşaatta çalışmalar sonlandırıldı. İnşaat firması hakkında ise soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Beypazarı, Nallıhan, Beşağaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika
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