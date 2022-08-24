Beypazarı'nda bal hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda bal hasadı başladı

24.08.2022 16:14

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıcıların bal hasadı mesaisi başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıcıların bal hasadı mesaisi başladı.

Kabaca Mahallesi muhtarı Kazım Uslu, yıllardır arıcılıkla uğraştığını ve doğal bal üretimi yaptığını söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu aktaran Uslu, "Kovanları açmaya başladık ve bal alıyoruz. Tabii ki kovanlardaki bal çıtalarının hepsini almıyoruz. Arıya kışın yiyeceği balı da bırakıyoruz. İlkbaharda arıların çok güzel çalıştığını gördük. Bölgemiz çiçek florası açısından oldukça zengin çeşitliliğe sahip bir bölge, bu yüzden baldaki kalitede bu oranda artıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda elektrik kesintisi yapılacak Beypazarı'nda elektrik kesintisi yapılacak Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi
Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda bal hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:13 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 22:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda bal hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement