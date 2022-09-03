Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı

03.09.2022 12:48
Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla seyir halindeyken bir köpek yavrusuna çarpan vatandaş hayvanı veterinere getirdi.

Arka bacağı kırılan yavru köpek tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Barış Koçak, köpeğin masraflarını aracıyla çarpan kişinin üstlendiğini, "Bıdık" adını verdikleri köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yavru köpeğin 5 aylık olduğunu dile getiren Koçak, köpeğin yarasını yalamaması için boynuna muhafaza çemberi geçirdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Yıkım emri gelen bina torbacıların meskeni oldu Yıkım emri gelen bina torbacıların meskeni oldu Keçiören'de kurulan 'bostan' ziyaretçilerini ağırlıyor Keçiören'de kurulan 'bostan' ziyaretçilerini ağırlıyor
Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement