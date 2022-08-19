Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü.
Alınan bilgiye göre, Başağaç Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu kalıp ustası Hafız Yücel (40), 4. kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, inşaattaki çalışmaları durdurdu.
Yücel'in cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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