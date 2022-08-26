Yıkım ekiplerinden bilgi alan Yılmaz, ilçedeki Atatürk İlkokulu, Beypazarı Anadolu Lisesi, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi ve Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi pansiyonunun güçlendirme kapsamına alındığını, Namık Kemal Ortaokulu ve Şehit Onur Yaman İlkokulu'na da yıkım kararı verildiğini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz , 1997 yılında yapılan ve yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 21 derslikli Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi 'nin yıkım çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor - Son Dakika

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