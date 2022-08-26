Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

26.08.2022 13:38
Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, 1997 yılında yapılan ve yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 21 derslikli Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin yıkım çalışmalarını inceledi.

Yılmaz, yıkımı gerçekleştirilen okulun öğrencilerinin Şehit Samet Üstüner Ortaokulu binasında eğitimlerini sürdüreceğini belirtti.

Yıkım ekiplerinden bilgi alan Yılmaz, ilçedeki Atatürk İlkokulu, Beypazarı Anadolu Lisesi, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi ve Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi pansiyonunun güçlendirme kapsamına alındığını, Namık Kemal Ortaokulu ve Şehit Onur Yaman İlkokulu'na da yıkım kararı verildiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda elektrik kesintisi yapılacak Beypazarı'nda elektrik kesintisi yapılacak Beypazarı'nda bal hasadı başladı Beypazarı'nda bal hasadı başladı
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement