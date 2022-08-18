Beypazarı'nda hırsızlık zanlıları evden çaldığı telefonu satarken yakalandı - Son Dakika
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Beypazarı'nda hırsızlık zanlıları evden çaldığı telefonu satarken yakalandı

18.08.2022 17:32
Beypazarı'nda hırsızlık zanlıları evden çaldığı telefonu satarken yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hırsızlık yapan iki kişi, çaldıkları telefonu satarken yakalandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hırsızlık yapan iki kişi, çaldıkları telefonu satarken yakalandı.

Zanlılar girdikleri evden 1 telefon, 1 bilezik ve 4 bin 500 lira nakit para çaldı.

Hırsızlık zanlıları çaldıkları telefonu çarşı içinde telefoncuya satmak isterken emniyet güçleri tarafında yakalandı.

Yakalanan S.Ö ve E.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece salıverildi.

Çalıntı mallar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda hırsızlık zanlıları evden çaldığı telefonu satarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda hırsızlık zanlıları evden çaldığı telefonu satarken yakalandı - Son Dakika
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