Kaymakam Erdoğan, geçen eğitim-öğretim yılını başarılarla bitirdiklerini belirterek, "Bu anlamda tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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