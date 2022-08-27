Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika
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Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi

27.08.2022 12:26
Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yaz Kur'an kurslarına bu yıl 2 bin dolayında öğrenci katıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yaz Kur'an kurslarına bu yıl 2 bin dolayında öğrenci katıldı.

Mahallerdeki camilerde, Müftülüğün Kur'an kurslarında ve Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslara katılan öğrencilere temel dini bilgiler, Kur'an okuma, hadis eğitimleri verildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, çocuklar için din görevlilerinin özverili bir çaba gösterdiklerini ve çeşitli aktiviteler sonrasında yaz Kur'an kurslarının sona erdiğini söyledi.

Kursların 9 hafta sürdüğünü belirten İnciler, "Bu süre zarfında Gençlik Koordinatörlüğü tarafından da çeşitli sosyal aktiviteler hayata geçirilerek çocukların bu aktivitelere katılımları da sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da eğitmenleri ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İlahilerin seslendirildiği, öğrencilere hediyelerin verildiği programa, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, okul müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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