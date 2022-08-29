Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

29.08.2022 16:02
Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretilen nohutta hasat sezonu başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretilen nohutta hasat sezonu başladı.

İlçede buğday, arpa ve yulafın ardından üreticiler nohut hasadı yapıyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede hububatın ve sebzenin her çeşidinin yetiştiğini belirtti.

İlçede bu yıl yaklaşık 120 bin dekar alanda nohut ekimi yapıldığını, dönüm başına ortalama 120 kilogram nohut alındığını ifade etti.

Hasadın sürdüğü Oymaağaç Mahallesinin muhtarı Ergün Tuncel ise mahallede bu yıl 20 bin dönüm alanda nohut ekimi yapıldığını anlatarak, "Üretilen nohudun biçerdöverle hasadını yapmaya başladık. Belediye çiftçimize tohum desteği de sağladı." dedi.

YORUMLAR
500
Maganda kurşununa kurban giden minik Emirhan son yolculuğuna uğurlandı Maganda kurşununa kurban giden minik Emirhan son yolculuğuna uğurlandı Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek
Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:46 Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:03:02. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement