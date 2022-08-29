Hasadın sürdüğü Oymaağaç Mahallesinin muhtarı Ergün Tuncel ise mahallede bu yıl 20 bin dönüm alanda nohut ekimi yapıldığını anlatarak, "Üretilen nohudun biçerdöverle hasadını yapmaya başladık. Belediye çiftçimize tohum desteği de sağladı." dedi.

İlçede bu yıl yaklaşık 120 bin dekar alanda nohut ekimi yapıldığını, dönüm başına ortalama 120 kilogram nohut alındığını ifade etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Son Dakika

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