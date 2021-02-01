Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için 22 Şubat'ta ihale yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konut ve ticaret parseli olarak ayrılmış 7 bin 286,37 metrekarelik taşınmaz ihaleyle satılacak.

Beypazarı Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti belediyeye ait, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 7 bin 286,37 metrekarelik arsa vasıflı imar planında konut-ticaret parseli olarak ayrılmış taşınmazın satışı için kapalı teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

İhale 22 Şubat saat 14.05'te belediye binasında yapılacak. İhalede satışa esas muhammen bedel 4 milyon 736 bin 140,50 lira olarak belirlendi.