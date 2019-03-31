Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hazım Caner Can kazandı.

Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hazım Caner Can kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hazım Caner Can 6 bin 268 oy aldı.

-Can'ın özgeçmişi-

1955 yılında Ankara'da doğdu. 1979-1980 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü bitirdi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Hazım Caner Can, AK Parti, Çamlıdere, Ankara, Güncel
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