Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hazım Caner Can kazandı.
Ankara
'nın Çamlıdere
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hazım Caner Can
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hazım Caner Can
6 bin 268 oy aldı.
-Can'ın özgeçmişi-
1955 yılında Ankara'da doğdu. 1979-1980 Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji
Bölümü'nü bitirdi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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