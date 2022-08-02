10 METRELİK AĞAÇ DALI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

10 METRELİK AĞAÇ DALI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

02.08.2022 10:22

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 10 metre uzunluğundaki ağaç dalının İlçe Nüfus Müdürlüğü üzerine devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 10 metre uzunluğundaki ağaç dalının İlçe Nüfus Müdürlüğü üzerine devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya'daki Bayındır 1 Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki akasyanın yaklaşık 10 metrelik dalı, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçenler de panik yaşadı. Ağaç dalının devrilme anı ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ağaç dalını kaldırdı. Yaralanan olmazken, nüfus müdürlüğünün tabelası hasar gördü.

Bölge esnafından Levent Sümbül, Bir çatlama sesi duyarak dışarı çıktım. Ağaç yaşlı bir ağaç olduğu için kırılmış, nüfus müdürlüğünün üstüne düşmüş. İnsanlar vardı sokakta. Nüfus müdürlüğünün üzerine düştüğü için yaralanan olmadı. Belediye zaten ağacı kaldırdı. Burası yoğun bir sokak ama sıkıntı yok çok şükür dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Umuda meşale yak' yürüyüşü düzenlendi OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Umuda meşale yak' yürüyüşü düzenlendi 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi; o anlar kamerada 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

Bayındır, Hisarcık, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 METRELİK AĞAÇ DALI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:30 1300 yıllık tarihi camide tepki çeken Budist ayini!
09:29 Sultangazi'de akılalmaz sokak dövüşleri! Mahallede kızlar, arazide erkekler birbirine acımasızca saldırdı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
09:13 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:24:41. #1.11#
SON DAKİKA: 10 METRELİK AĞAÇ DALI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement