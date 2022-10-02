Ankara'da "istek şarkı" cinayeti - Son Dakika
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Ankara'da "istek şarkı" cinayeti

02.10.2022 19:44
Ankara'da "istek şarkı" cinayeti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in yarın ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Onur Şener, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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