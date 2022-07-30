Ankara'da kesici aletli saldırgan tehditler savurduğu kadını yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da kesici aletli saldırgan tehditler savurduğu kadını yaraladı

30.07.2022 18:00
Ankara'da kesici aletli saldırgan tehditler savurduğu kadını yaraladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi tehditler savurduğu kadını kesici aletle yaraladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi tehditler savurduğu kadını kesici aletle yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlemeyen bir kişi Mutlu Aydın'a (44) tehdit ve küfürler etmeye başladı. Yanında getirdiği kesici aletle Aydın'ı karnından yaralayan saldırgan şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken, korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Sekreterim aradı. 'Bana saldırdılar başkanım' dedi"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi Başkanı Özdemir Özdemir, "Sekreterim aradı. 'Bana saldırdılar başkanım' dedi. Bir kişi kesici bir aletle yaralamış. Sekreterimi tartaklamış. Fazla konuşamadı. Şu anda kendisine dikiş atılıyor. Provokatör birisi mi, meczup mu? Bilmiyoruz. Olayın aslını henüz bilmiyoruz ama peşini bırakmayacağız. Kesici bir aletle yalnız kalan sekreterimizi yaralamış, küfürler etmiş. Sekreterimizin durumu iyi, hayati tehlikesi yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mutlu Aydın, Çankaya, Ankara, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kesici aletli saldırgan tehditler savurduğu kadını yaraladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
16:02 Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:53 Gökçeada'da konuşan AK Parti'li Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oylarını yüzde 25 yapamadı, yapamayacak da
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 18:00:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da kesici aletli saldırgan tehditler savurduğu kadını yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement