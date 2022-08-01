Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı

01.08.2022 14:53
Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir ağacın dalı devrildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir ağacın dalı devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi ağırlığını taşımayan büyük bir dal parçası koparak çevrede bulunan Çankaya Belediyesi Nüfus Müdürlüğü tabelasının üstüne devrildi. O esnada sırada bekleyen vatandaşlar kaçarken, bir vatandaşın kargaşa esnasında bacağından yaralandığı iddia edildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Devrilen ağacı budayan ekipler, daha sonra ağacın düşen parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı.

"İnsanlar içeri kaçarken bir arkadaşımız içeri girmek üzereyken düştü"

Ağaç dalının devrilmesiyle beraber vatandaşların kendilerini kurtarmak için kaçıştıklarını belirten bölge esnafı, "Bir çıtırdamayla beraber millet içeri kaçmaya başladı. Allah'tan kimseye bir şey gelmedi. Tabela zarar gördü. İnsanlar içeri kaçarken bir arkadaşımız içeri girmek üzereyken düştü. Başka da bir sıkıntı olmadı" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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