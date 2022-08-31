Ankara'da okul dış mantolamasında yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da okul dış mantolamasında yangın

31.08.2022 00:57
Ankara'da okul dış mantolamasında yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir okulun dış mantolamasında yangın meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir okulun dış mantolamasında yangın meydana geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan bir özel okulun dış mantolamasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü okulun dış mantolamasından alevler yükseldi. Alevleri gören okulun güvenlik görevlisi itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre alevleri kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken okulda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

YORUMLAR
500
9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı
Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da okul dış mantolamasında yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:29 Mansur Yavaş'tan, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a destek: Bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz
23:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil
23:39 SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
23:33 Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi
23:18 Tayvan-Çin gerginliği artıyor! İlk uyarı ateşi açıldı
23:12 Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı!
23:08 Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 00:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da okul dış mantolamasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement