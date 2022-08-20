Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenen tarihi eserler arasında 5 tüfek, 43 çeşitli tarih ve ebatlarda sikke, 5 mühür, 23 obje, kilit olduğu değerlendirilen obje, tarihi çakmak, 4 kılıfsız kılıç, 2 kılıflı kılıç, 8 hançer, terazi ağırlığı, 2 el terazisi, 7 eski tip toplu olarak tabi edilen tabanca, körük, sürmelik obje, 2 barut aleti, kurşun dökme kalıbı, deri saplı kapaklı kap, bakır yuvarlak şişe, nahit taş yer alıyor.

Kaynak: AA

Narkotik, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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