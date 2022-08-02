Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var

02.08.2022 15:02
Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var

ANKARA'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine yönelik saldırı ile ilgili gözaltında bulunan 3 kişinin bağlantıları araştırılıyor.

ANKARA'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine yönelik saldırı ile ilgili gözaltında bulunan 3 kişinin bağlantıları araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" dedi

Ahmet Ozan K. (24), geçen cumartesi akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 ayrı noktada cemevlerine saldırı düzenledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Ahmet Ozan K., içeride oturanların üzerine sandalye fırlattı, bir kadını da kesici aletle yaralayarak kaçtı. Eskişehir'e giderken polis tarafından yakalanan Ahmet Ozan K. ile birlikte yakın arkadaşı Çağdaş Can B. ve B.G. gözaltına alındı. Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan önce Eskişehir'de Çağdaş Can B. ile buluştuğu, ardından Ankara'ya gelip olayı gerçekleştirildiği öğrenildi. Çağdaş Can B.'nin, geçmiş dönemlerde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine ilişkin kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, emniyette işlemleri süren şüphelilerin bağlantılarını araştırmaya devam ediyor. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı Ağaç dalının devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak (3) Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak (3)
Kaynak: DHA

Ahmet Ozan, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement