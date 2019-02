Ankara'nın Çocuk Meclisi 24 Yıldır Görevde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, başkenttekilerin yanı sıra tüm çocukların taleplerini duyurmak ve hayata geçirmek için 24 yıldır faaliyetini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 21 Nisan 1995 tarihli kararıyla kurulan Çocuk Meclisi, 8 komisyon çatısı altında, 9-14 yaş arasındaki 150 üyesiyle çevreden sağlığa, bilim ve teknolojiden kültüre her alanda proje üretiyor.



Çocuk Meclisi Koordinatör Yardımcısı Psikolog Damla Anter Tikriti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclisin, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Türkiye'de kabul edildiği yılda kurulmuş olması özelliğiyle hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk ve öncü Meclis olduğunu söyledi.



Tikriti, Çocuk Meclisi seçimlerinin her yıl yenilendiğine işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik aracılığıyla Ankara'daki tüm okullara, seçimlerin başladığını duyurduklarını, ekim ve kasım aylarında öğrencilerin toplu ya da bireysel olarak başvuruda bulunduğunu kaydetti.



Çocuk Meclisinin seçimlerini kolaylaştırmak amacıyla başkentin 12 noktasında sandık kurduklarına değinen Tikriti, "Seçimlerde çocuklar kendilerini tanıtıyorlar. Sonrasında yapılan oylamanın ardından sandıkları açıyoruz. En çok oy alan çocuk, Meclise seçiliyor ve tüzüğümüze göre, 150 üyeli Çocuk Meclisi göreve başlamış oluyor." dedi.



Tikriti, çocukların 8 komisyonda faaliyet gösterdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Ayda üç pazar toplanıyorlar. Hafta içerisinde de okullar ve velilerle iş birliği içerisinde etkinlik programımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakanlarımızı makamlarında ziyaret ediyoruz. Kurum ve kuruluşlara gidiyoruz. Çocuklarımız sesini duyurabilecekleri her mecrada var olmaya çalışıyorlar. Çocuk Meclisi, çocuk haklarının duyurulması ve tüm çocukların sesi olmak için önemli bir işlevi yerine getiriyor."



Bu yıl yurtlarda kalan yabancı uyruklu öğrencilere de 15 kişilik bir kontenjan açtıklarını dile getiren Tikriti, çocukların her yerde seslerini duyurabilecekleri alanlar oluşturmak istediklerini ifade etti.



Tikriti, çocukların komisyonlarda kendi aralarında tartıştıklarını ve sonuçlarını önergeye dönüştürdüklerini, komisyon içerisinde de bu önergelerin tartışılıp oylandığını, ardından Genel Kurula sunulduğunu aktardı.



"Çocuklarımızın aldığı kararlar uygulamaya geçti"



Çocuk Meclisinde alınan kararların Belediye Meclisine iletildiğini ve orada da tartışıldığını anlatan Tikriti, bu kararları bakanlıklara da ulaştırdıklarını dile getirdi.



Tikriti, "Çocuklarımızın Meclis'te aldığı bazı kararlar uygulamaya geçti. Örneğin, çocuklarımız her sene Trafik Haftasında, çocuk polisler olarak trafiğe çıkıyorlar ve büyüklere trafik kurallarını hatırlatıyorlar. Çocuk parklarında engellilere yönelik oyuncakların konulması da yine Meclisimizden çıkmış bir karardır." diye konuştu.



24'üncü Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Ceren Hızlı, Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olduğunu, 5 yıldan bu yana Çocuk Meclisinde görev aldığını ve bu sene de başkan seçildiğini söyledi.



Hızlı, "Burada pek çok çalışma yapıyoruz. Verimli oluyor ama son karar yine büyüklerimize kalıyor elbette. Ayda üç kez toplanıyoruz. İki hafta komisyon toplantısı bir kez de genel kurul toplantısı yapıyoruz. Burada çok önemli kararlara da imza attık. Trafik Haftasında biz trafiğe çıkıyoruz ve kurallara uyulması için çok iyi bir farkındalık oluşturuyoruz. Trafik polisi kıyafeti giyiyoruz ve araçları durduruyoruz. Aynı şekilde Zabıta Haftasında da denetimler yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Önergelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını ve yeni fikirler üretmek için uğraştıklarını ifade eden Ceren Hızlı, "En büyük hedefimiz çocuk haklarının en iyi şekilde duyurulması. Dünyanın en ücra köşesinde bile okumayan çocuk kalmasın, hakları gasp edilmesin istiyoruz." dedi.



Engellilerin de sesi oluyorlar



Maltepe Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Güven Aydın, iki yıldan bu yana Çocuk Meclisinde görev yaptığını ve buradaki çalışmaların kendisine çok katkı sağladığını söyledi.



Aydın, Meclis'in Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyesi olduğunu belirterek "engellilerin erişebilirliğinin kolaylaştırmak için hızlı bakım servislerinin oluşturulması"na ilişkin önerge sunduğunu vurguladı.



Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu Bölümü 6'ncı sınıf öğrencisi Mavera Sena Çelik de Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, 5. Olağan Genel Kurul toplantısında kese kağıtlarının ve filelerin yaygınlaştırılması, poşet kullanımının sıfırlanması için önerge sunduklarını söyledi.



Çelik, önergesinin kabul edildiğini belirterek, "Poşet kullanımı azaltılsa bile yine kullanılıyor. Vatandaşlar bu konuda bilinçsiz. Tamamen sıfırlanabileceğine inanmıyorum ama en aza indirmek için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

