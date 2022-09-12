Çubuk'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, 19 bin 523 öğrenci ve 1258 öğretmen dersbaşı yaptı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu.

Çelenk sunma töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, "Geleceğin teminatı öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz."' dedi.

Kılıç, 1258 öğretmen 57'isi resmi 11'i özel olmak üzere 68 okulda 19 bin 523 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının tüm idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Kılıç ve okul müdürlerini tebrik ederek, yeni eğitim öğretim yılını kutladı.