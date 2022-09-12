Çubuk'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 15:11
Çubuk'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, 19 bin 523 öğrenci ve 1258 öğretmen dersbaşı yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, 19 bin 523 öğrenci ve 1258 öğretmen dersbaşı yaptı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu.

Çelenk sunma töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, "Geleceğin teminatı öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz."' dedi.

Kılıç, 1258 öğretmen 57'isi resmi 11'i özel olmak üzere 68 okulda 19 bin 523 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının tüm idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Kılıç ve okul müdürlerini tebrik ederek, yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

YORUMLAR
500
Ferizli'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı Ferizli'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Bodrum Belediye Başkanı Aras, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı Bodrum Belediye Başkanı Aras, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:24:10. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement