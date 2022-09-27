Şüpheliler ve kullandıkları aracı takibe alan emniyet, iki ay süren takibin ardından, şüphelilerin kimlik bilgileri ve uyuşturucuyu depoladıkları adresleri tespit etti.

Kaynak: AA

Afganistan, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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