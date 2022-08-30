Atatürk Parkı'nda devam eden törene Belediye Başkanı Baki Demirbaş , Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Yıldız ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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