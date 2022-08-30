Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 15:07
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Pursaklar Kaymakamı ve Çubuk Kaymakam Vekili Mehmet Yıldız, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.

Atatürk Parkı'nda devam eden törene Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Yıldız ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında Astsubay Kıdemli Çavuş Enes doğan günün anlam ve önemine ilişkin konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Programın sonunda Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Demirbaş, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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