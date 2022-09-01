Çubuk'ta iki aile arasında kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çubuk'ta iki aile arasında kavgada 5 kişi yaralandı

01.09.2022 19:42
Çubuk'ta iki aile arasında kavgada 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkuzulu Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullandığı kavgada yaralanan D.K. (33), N.K. (50), H.T.K. ( 25), İ.K. (24) ve H.H.K. (18), Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen H.T.K'yı gözaltına aldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta iki aile arasında kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta iki aile arasında kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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