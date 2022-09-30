Çubuk Belediyesi mahallelere halkın kullanımı için taş fırınlar yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından mahallelere kurulan taş fırınları, kadınların imece usulü yaptıkları hamur işi yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlıyor.

Çubuk Belediyesince kırsal mahallerde kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlayan mahalle fırınları, geleneksel değerleri de geleceğe taşıyor.

Yazır Mahallesi'nde yapılan taş fırının hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, fırının mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, kadınlarla fırına ekmek sürdü.

Demirbaş, ilçede tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, yıllar önce mahallelerde kadınların hamur işi yiyeceklerini pişirdikleri taş fırınlarının zamanla yok olduğunu söyledi.

Yapılan fırınların birlik ve beraberliğine de katkı sağladığını anlatan Demirbaş, "Mahallelerimize 7 taş fırın inşa ettik. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Fırınları özellikle kadınlarımızın talep ettiği yerlere yapıyoruz ki kullanılsın, atıl durumda kalmasın, fayda sağlasın." dedi.

Mahalle sakinlerini taş fırın yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.